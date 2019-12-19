Эрдоган пообещал ответить США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести контрсанкции против США, если Вашингтон примет ограничительные меры в отношении его страны в связи с покупкой российских систем ПВО С-400, сообщает РИА Новости.

"Против их санкций, конечно, будут и наши контрсанкции. Мы не тот народ, который можно связывать по рукам и ногам. Я постоянно говорю: мы не племенное государство", - сказал Эрдоган турецким журналистам во время визита в Малайзию.

"Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 – эти вопросы закрыты, мы их закрыли. Сейчас они, не стесняясь, говорят, что будут применять санкции в связи с "Турецким потоком". Это насилие над нашим народом", - добавил глава турецкого государства.

Сенат и палата представителей США проголосовали за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, который предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции новейших американских самолетов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400.