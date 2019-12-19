Отдел спорта 15:54

Фигуристка Екатерина Рябова, выступающая за Азербайджан, рассказала о том, почему решила выступать за нашу страну, каким был процесс получения азербайджанского паспорта и о том, сколько на нее тратит Азербайджан.

16-летняя российская фигуристка представляет Азербайджан с 2018 года. Подопечная Александра Волкова и легендарного Евгения Плющенко стала одним из открытий чемпионата Европы-2019, сумев занять высокое 7-е место в короткой программе. В интервью News.ru cпортсменка рассказала о том, что не выступала за сборную России, а потому проблем с переходом под флаг Азербайджана не возникло. «У меня не было карантина при смене спортивного гражданства, поэтому для многих я неожиданно стала выступать за Азербайджан, - говорит Екатерина Рябова. - В России очень большая конкуренция в женском фигурном катании, а мне хотелось выступать на международном уровне. Родители вложили в меня столько средств и своей энергии, что я хочу это как-то оправдать. У меня нет никаких азербайджанских корней. У меня были варианты с Беларусью и Израилем, но они не сложились. Потом папа позвонил в Федерацию фигурного катания Азербайджана, там ему сказали, что не будут выдвигать каких-то особых требований. Поэтому остановились именно на этом варианте, это было удобно. Решение выступать за другую страну далось достаточно легко. Мы долго обсуждали сам переход и те проблемы, которые могут возникнуть, а решение я приняла очень быстро. При переходе никаких бумажных проблем не возникло. Я в марте прошлого года летала в Баку, чтобы сделать все необходимые документы, а уже в июне пришло письмо, что меня открепили от Российской федерации фигурного катания. Так я стала членом сборной Азербайджана».

При этом Екатерина Рябова недовольна тем, что в Азербайджане нет национального чемпионата по фигурному катанию. «К сожалению, местного чемпионата нет. И это очень большая проблема, ведь когда тебя представляют на различных соревнованиях в разминке, то очень выгодно иметь какие-то титулы: чемпион страны, обладатель Кубка или что-то такое. Получается, что я выступаю неплохо, но у меня нет титулов даже на национальном уровне (улыбается). И это создаст некие проблемы в моей последующей жизни, когда я буду участвовать в шоу. Там ведь перечисляют все регалии тех, кто участвует в постановке. Представительница сборной Азербайджана - это тоже звучит. Но не знаю, насколько это имеет вес для любителей фигурного катания. Честно говоря, я даже не знаю, есть ли в Азербайджане другие фигуристы, чтобы организовать небольшой чемпионат. Вроде бы за Азербайджан какая-то девушка на юниорском уровне выступает, но я в этом не особо уверена. Знаю, что точно по юниорам у нас есть танцоры. Я их, правда, никогда не видела. Какую поддержку оказывает мне Федерация фигурного катания Азербайджана? Оплачивает некоторые соревнования, в которых я принимаю участие. Сейчас в Федерации решается вопрос о том, чтобы финансировать больше моих стартов, а может быть, даже и все». Однако фигуристка отмечает, что и ее семье приходится много тратить. «Родители очень много в меня вкладывают. Тратимся на авиаперелеты, которые очень много средств съедают, еще один весомый пункт затрат - проживание. С костюмами и коньками тоже пока никто не помогает, все - сами. Может быть, в будущем что-то в данном вопросе изменится. Коньки стоят 70-80 тысяч рублей? Мои - нет. А вот платья на этот сезон потребовали значительных денежных вложений - как раз 70-80 тысяч оба платья и стоили. Коньки же мои где-то до 50 тысяч рублей.