Российская спортсменка о том, как стала гражданкой Азербайджана «Никаких бумажных проблем…»
Фигуристка Екатерина Рябова, выступающая за Азербайджан, рассказала о том, почему решила выступать за нашу страну, каким был процесс получения азербайджанского паспорта и о том, сколько на нее тратит Азербайджан.
16-летняя российская фигуристка представляет Азербайджан с 2018 года. Подопечная Александра Волкова и легендарного Евгения Плющенко стала одним из открытий чемпионата Европы-2019, сумев занять высокое 7-е место в короткой программе.
В интервью News.ru cпортсменка рассказала о том, что не выступала за сборную России, а потому проблем с переходом под флаг Азербайджана не возникло.
«У меня не было карантина при смене спортивного гражданства, поэтому для многих я неожиданно стала выступать за Азербайджан, - говорит Екатерина Рябова. - В России очень большая конкуренция в женском фигурном катании, а мне хотелось выступать на международном уровне. Родители вложили в меня столько средств и своей энергии, что я хочу это как-то оправдать.
У меня нет никаких азербайджанских корней. У меня были варианты с Беларусью и Израилем, но они не сложились. Потом папа позвонил в Федерацию фигурного катания Азербайджана, там ему сказали, что не будут выдвигать каких-то особых требований. Поэтому остановились именно на этом варианте, это было удобно.
Решение выступать за другую страну далось достаточно легко. Мы долго обсуждали сам переход и те проблемы, которые могут возникнуть, а решение я приняла очень быстро.
При переходе никаких бумажных проблем не возникло. Я в марте прошлого года летала в Баку, чтобы сделать все необходимые документы, а уже в июне пришло письмо, что меня открепили от Российской федерации фигурного катания. Так я стала членом сборной Азербайджана».
При этом Екатерина Рябова недовольна тем, что в Азербайджане нет национального чемпионата по фигурному катанию.
«К сожалению, местного чемпионата нет. И это очень большая проблема, ведь когда тебя представляют на различных соревнованиях в разминке, то очень выгодно иметь какие-то титулы: чемпион страны, обладатель Кубка или что-то такое. Получается, что я выступаю неплохо, но у меня нет титулов даже на национальном уровне (улыбается). И это создаст некие проблемы в моей последующей жизни, когда я буду участвовать в шоу. Там ведь перечисляют все регалии тех, кто участвует в постановке.
Представительница сборной Азербайджана - это тоже звучит. Но не знаю, насколько это имеет вес для любителей фигурного катания.
Честно говоря, я даже не знаю, есть ли в Азербайджане другие фигуристы, чтобы организовать небольшой чемпионат. Вроде бы за Азербайджан какая-то девушка на юниорском уровне выступает, но я в этом не особо уверена. Знаю, что точно по юниорам у нас есть танцоры. Я их, правда, никогда не видела.
Какую поддержку оказывает мне Федерация фигурного катания Азербайджана? Оплачивает некоторые соревнования, в которых я принимаю участие. Сейчас в Федерации решается вопрос о том, чтобы финансировать больше моих стартов, а может быть, даже и все».
Однако фигуристка отмечает, что и ее семье приходится много тратить.
«Родители очень много в меня вкладывают. Тратимся на авиаперелеты, которые очень много средств съедают, еще один весомый пункт затрат - проживание. С костюмами и коньками тоже пока никто не помогает, все - сами. Может быть, в будущем что-то в данном вопросе изменится.
Коньки стоят 70-80 тысяч рублей? Мои - нет. А вот платья на этот сезон потребовали значительных денежных вложений - как раз 70-80 тысяч оба платья и стоили. Коньки же мои где-то до 50 тысяч рублей.
Прогрессирую ли я, выступая за Азербайджан? Класс спортсмена у нас ведь зависит не только от прыжков, но и от самого катания. Последнего мне как раз и не хватает, прыжки четверные я учить не буду. Но если сравнивать с прошлым годом, то могу с уверенностью сказать, что я добилась значительного прогресса в своем катании.
От четверных я отказалась, потому что это моя принципиальная позиция, которую я всегда всем объясняю тем, что беспокоюсь за свое здоровье. Оно мне важнее, чем любые достижения в мире спорта. Пусть это звучит из уст спортсмена не совсем правильно, но я данный подход не меняю уже несколько лет. Не думаю, что когда-то поменяю свою точку зрения в данном вопросе».
В короткой программе Екатерина Рябова выступает под танго из «Мулен Руж», а в произвольной у нее тема из «Крестного отца».
«Обычно музыку я выбираю вместе с мамой, а в этот раз мы очень много вариантов предложили под короткую программу, но тренеру ничего не понравилось. Где-то не сошлись по стилю, где-то решили, что музыка слишком «закатана». В итоге Евгений Плющенко предложил мне короткую программу сделать под «Танго Роксаны». Эта композиция мне всегда нравилась. Многие, кстати, ругают мою произвольную программу, но мы с мамой решили остановиться на теме «Крестного отца» — очень лирическая композиция. Вопросов у тренеров не возникло, тут утвердили все сразу. Считаю, что данный образ мне очень подходит.
Евгений Плющенко уделяет мне достаточное внимание перед важными стартами. Понятно, что он не всегда бывает в Москве или даже вообще в стране. Он ведь, помимо школы, также занимается разными шоу, плюс у него еще полно других различных видов деятельности. Евгений Викторович просто физически не может быть постоянно у нас на катке. Когда у него есть время, он приходит, помогает какими-то советами, иногда может внести изменения в программу или просто помочь с техникой прыжка.
Но мне постоянно уделяют внимание Александр Волков и его жена Мартина. Я числюсь у них в группе, а Евгений Плющенко корректирует наши действия. Поэтому в моем профайле прописано два тренера. Со мной работают постоянно, так что зря вы волнуетесь, что меня якобы бросили одну (улыбается)».