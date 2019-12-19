16 лет тюрьмы за поджог висевшего над церковью флага ЛГБТ

Житель американского штата Айова получил 16 лет тюрьмы за то, что украл находившийся возле церкви флаг ЛГБТ-сообщества и сжег его. Приговор вынесли 18 декабря, сообщает издание Washington Examiner.

Инцидент произошел в городе Эймсе. 30-летнего Адольфо Мартинеза признали виновным в преступлении на почве ненависти: он сорвал радужный флаг, вывешенный над входом в протестантскую церковь, прошел с ним по улице до стриптиз-клуба и там поджег его.

Мартинез полностью признал вину, заявив, что его целью было унизить людей с нетрадиционной ориентацией, которую символизирует этот флаг: «Было честью это сделать. Это было благословение Господа. Я совершил суд так, как это предписано, — отмщение и наказание язычникам».