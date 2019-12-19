Ильхам Алиев в Санкт-Петербурге Фото

По приглашению президента России Владимира Путина президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неофициальной встрече глав стран СНГ, сообщает АзерТАдж.

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