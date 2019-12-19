Бывший зэк и алжирец пытались незаконно пересечь азербайджанскую границу
На служебной территории погранзаставы погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы близ села Юхары Агалы Билясуварского района неизвестный нарушил границу Азербайджана в направлении Ирана. Нарушитель был задержан после команды остановиться.
Как сообщили в пресс-службе ГПС, нарушителем оказался ранее судимый за кражу житель Джалилабадского района 46-летний Захид Ибрагимов.
Кроме того, на служебной территории погранзаставы погранотряда "Худат" близ поселка Самур Кусарского района была выявлена попытка незаконного пересечения государственной границы Азербайджана в направлении России. В результате принятых мер у реки Самур был задержан гражданин Алжира 31-летний Лахлах Джамал.
По обоим фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.