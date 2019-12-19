«Приход в руководящую сферу функционера, случайного или же чуждого политической системе управления, может создать серьезные проблемы как для населения страны, так и для иностранных инвесторов. Даже высокообразованный кадр, включенный в эту систему без наличия должных качеств (если данное лицо обладает такими несистемными качествами, как радикальность, деструктивность), может внести свои подходы в принципы государственного управления. Это отрицательно скажется на политическом курсе развития, что не только нежелательно, но и, в целом, непозволительно». Об этом говорится в нашумевшей статье бывшего руководителя Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева под названием «Лидер, адаптирующий развитие Азербайджана к вызовам XXI века».

Р.Мехтиев пишет, что по прогнозам футурологов, в стабильно развивающихся странах, в частности, в Азербайджане, к 2025 году будет сформирована совершенно новая политическая элита, именуемая «соmmon brain» (дословный перевод— «общий мозг», «общий ум»). Это будет единая, жестко структурированная, иерархически упорядоченная команда высокоинтеллектуальных и прагматичных функционеров, далеких от всякого рода радикальности, разрушительной революционности. И возглавлять ее будет по-прежнему консолидирующий политический лидер Ильхам Алиев, который продолжит выполнять главную руководящую функцию в системе управления.

«Нет ничего удивительного в том, что в век создания «информационного общества» управление страной будет несколько напоминать «администраторство компьютерной сети». В Азербайджане уже функционирует «электронное правительство», позволяющее эффективно и оперативно решать государственные задачи. Таким образом, созданная в Азербайджане система государственного управления будет представлять собой единый механизм, построенный на совершенно новых основах, рассчитанный на качественно новый тип управленческих кадров. И механизмы, регулирующие внутреннее развитие страны, и связи с внешним миром приобретут долгосрочный динамизм, адаптированный к требованиям именно этой системы.