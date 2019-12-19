Разрушительное землетрясение в Афганистане

Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло на территории Афганистана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетресения располагался в 256 км к северу-востоку от Кабула, в котором проживают около 3 миллионов жителей. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 193 км.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Как отмечает Reuters, подземные толчки ощущаются также в Пакистане и ряде районов Индии. Как отметила Gazeta.uz, землетрясение также ощутили почти во всех регионах Узбекистана.