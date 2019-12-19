Эрдоган: «У Армении нет никаких доказательств о т.н. «геноциде армян»

У Армении нет никаких доказательств о так называемом «геноциде армян», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Анкара неоднократно призывала Армению открыть архивы для расследования событий 1915 года, но она не открывает архивы.

«Причина того, что Армения не открывает архивы в том, что никакого «геноцида» армян не было», - сказал президент Турции.

Он отметил, что у Турции свыше 1,5 миллиона архивных документов по событиям 1915 года.