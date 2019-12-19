Эрдоган: "В Ливии незаконно действуют наемники ЧВК Вагнера"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно действуют наемники ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Anadolu.

«Они посредством группы так называемой ЧВК Вагнера действуют в Ливии буквально как наемники Халифы Хафтара. Для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу», — сказал турецкий лидер.

Он также разозлился на действия фельдмаршала в целом, так как он, по мнению Эрдогана, не имеет легитимности.