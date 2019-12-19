Ильхам Алиев встретился с руководителями азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился с руководителями организаций диаспоры Азербайджана, действующих в Санкт-Петербурге, сообщает АзерТАдж.

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