Определены главные риски для мировых рынков
Аналитики Morgan Stanley составили список главных угроз для мировых рынков в 2020 году, сообщает Bloomberg.
Наиболее вероятными рисками специалисты посчитали кризис управления в демократических странах, конкуренцию торговых блоков и кризис китайской экономики.
Также опасения вызывают непредсказуемый исход президентских выборов в США, слишком поздно начатое, по мнению аналитиков, стимулирование европейской экономики и политическое давление на Иран. Ранее в декабре стратег BTIG Джулиан Эмануэль говорил, что в американской экономике может произойти апокалипсис после выборов президента.