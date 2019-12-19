В Мингячевире накрыли аптеку

Как сообщает в пресс-службе МВД, в Главное управление поступила оперативная информация о продаже психотропных препаратов в аптеке "Сюбхан", расположенной в городе Мингячевир.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели операцию, в ходе которой была обнаружена аптека, торгующая психотропными препаратами.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции аптека была взята под наблюдение, факт реализации в аптеке психотропных лекарственных препаратов подтвердился. В ходе операции были задержаны продавец, житель Мингячевира Рашад Абдулазимов и владелец аптеки, житель Агдама Самир Мамедов.

Продавец Рашад Абдулазимов сообщил, что продавал психотропные лекарственные препараты по поручению владельца аптеки Самира Мамедова и ежедневно представлял ему отчеты о продажах.

С.Мамедов подтвердил, что продажа в аптеке психотропных лекарственных препаратов без надлежащей лицензии осуществлялась по его поручению.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, мужчины арестованы.