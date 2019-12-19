Александр Караваев, научный сотрудник Института Экономики РАН, специально для haqqin.az 17:55

Сегодня Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург, где состоится рабочая встреча с Владимиром Путиным и саммит ЕАЭС в расширенном составе, включающем государства-участники СНГ. В наступающем 2020 году председательство в СНГ переходит к Узбекистану, заявившему пятилетнюю программу сближения с Евразийским Союзом вплоть до создания ЗСТ и, в случае положительных оценок, полноценного вступления в организацию. Интеграция СНГ и ЕАЭС как ближайших и родственных объединений масштабно расширяется: как отдельными проектами, так и взаимоналагающимимся пространствами регулирования.

Какое место в этом процессе у Баку? Действительно, если Узбекистан, даже не вступая в ЕАЭС, в среднесрочной перспективе подаст заявку на статус наблюдателя или желание создать ЗСТ наподобие тех зон, что созданы между ЕАЭС и Ираном, Вьетнамом - то возникает совершенно новая реальность. Азербайджан остается единственным государством лидером в зоне СНГ, формально не определившимся с вектором. Возникает плотный клубок мотиваций. С одной стороны, ЕАЭС - это группа союзников Азербайджана: страны тюркского мира, плюс наиболее важные, стрежневые экономические партнеры - Россия и Беларусь. С другой, есть и знаковое нависание карабахской проблемы. Хотя в большей степени, этот фактор влияет на общественную мотивацию, подобного дрейфа, нежели экономическую. Поэтому главный вопрос на самом деле лежит в плоскости экономики. Что даст ЕАЭС такого, что не может получить Азербайджан на двустороннем треке с участниками Евразийского союза в рамках ЗСТ СНГ? Факультативная практика Баку Из четырех основных преимуществ ЕАЭС: снижение транспортных тарифов, доступ к российским госзакупкам, промышленная кооперация и разработка новых техрегламентов - три, фактически Баку реализованы. Давайте их разберем. Первое. Трасспортные тарифы на крупные грузы снижаются в рамках политики проводимой концернами АзЖД, РЖД и совместным предприятием перевозчиков двух стран - «АзРусТранс». Строятся дороги и постепенно расширяются списки азербайджанских автотранспортных компаний, получающих лицензионный доступ к российским дорогам. Находят решения вопросы регулирования движения ASCO по внутренним водам РФ (Волго-Дон, Азовско-Черномосркий бассейн), в данной сфере преимущества ЕАЭС только оформляются в виде нового, облегченного режима допуска - его эффективность покажет практика. Второе. Компании ЕАЭС имеют преференции в доступе к российским госзаказам - весьма объемному и хорошо оплачиваемому сегменту российского рынка. Но азербайджанские предприниматели могут иметь такую возможность, регистрируя российские юридические лица. Пример девелоперского бизнеса "Крокус", строящего торговые молы в Москве, кольцевые дороги, и даже космодром "Восточный" тут не совсем релевантен, все-таки Агаларовы - это российские азербайджанцы, граждане России. Но. Это пример другим, именно длительного преуспевающего бизнеса в пространстве совместных проектов, длительной инкорпорации финансов в постсоветских условиях.

Третье. Доступ к разработке техрегламентов ЕАЭС, Азербайджан может получить через институты СНГ и напрямую в РФ. Дело в том, что рабочие группы в рамках СНГ фактически работают по одним лекалам с группами ЕАЭС - поэтому, если возникнет необходимость подобного мониторинга нововведений или необходимость реализации собственных предложений, например, в части переработки аграрной продукции такая возможность может быть получена. Кроме того, цифровая маркировка товаров в РФ и система Россельхознадзора "Меркурий" не ограничивают своих пользователей на преимущественных. Азербайджанские производители могут на общих условиях использовать "Меркурий", позволяющий отслеживать торговые и производственные процессы, препятствуя появлению на едином рынке СНГ как контрафакта, так и фальсификата, в том числе и в ритейле. Четвертое. Промышленная кооперация. То, что хорошо знакомо еще по Советскому Союзу. В рамках ЕАЭС наибольшие темпы прироста взаимных кооперационных поставок зафиксированы в производстве кокса и нефтепродуктов – на 33% (подобные проекты реализуется между Россией и Азербайджаном: до 300 тыс. т. кокса в год поставляется в РФ); производстве товаров – на 20,1%; деревообработке – на 16,2%; производстве машин и оборудования – на 14,8%; производстве автотранспортных средств – на 14,1%; пищевой промышленности – на 11,1%; металлургии – на 9,6%. В отраслевом разрезе наращивание кооперационных поставок ЕАЭС в 2018 году произошло в 16 из 21 промышленных отраслях. Как в эту картину вписывается Азербайджан? Допустим, возьмем сферу сборки малотонажного и грузового автотранспорта - азербайджанские проекты группы ГАЗ и КамАЗ. Это типичные проекты промкооперации. Мы просто не назовем их проектами "в рамках ЕАЭС". Но, по сути, российско-азербайджанское взаимодействие в этой сфере фактически создает ткань общего пространства в нашем географическом регионе Евразии. Более того, если взять тот же КамАЗ, это пример глобальной кооперации.

Из общего числа деталей нового двигателя Р6, поставляемого в Азербайджан - 30% производится на площадках КамАЗа, 53% – на других российских предприятиях, а 17% импортируется из-за рубежа. Завод по производству каркасов кабин, которые также поставляются в Азербайджан в рамках сборочных комплектов – это совместное предприятие КамАЗа и Daimler "Даймлер КамАЗ Рус". Вертолетная сборка в Азербайджане, одобренная Москвой, по существу закладывает платформу в создание новой отрасли азербайджанской промышленности: здесь и заказы для оборонки и потенциал для развития применения композитных материалов, учитывая, что ремонтное предприятие может стать функционалом для подготовки инженерных кадров в сотрудничестве с Ростехом, если такая задача будет ставиться, с учетом перерастания в авиаремонтное предприятие. В свою очередь, Ростех в лице азербайджанского предприятия получит расширение сети сервисных центров в регионе Кавказа и Ближнего востока. Одним словом, границы торговых объединений размыты, что не отменяет их одновременный количественный рост по восходящей: в мире больше двух сотен торговых союзов. Нужно учитывать, что четыре основные свободы ЕАЭС заложены в фундаменте СНГ: - свобода безвизового перемещения граждан (предпринимательская и трудовая активность); - свобода движения капиталов в рамках двусторонних Соглашений об избежании двойного налогооблажения и Соглашений о защите инвестиций; - практически покрывающая друг друга ЗСТ для экспортно-импортных операций; - единый, интегрированный комплекс транспортной инфраструктуры поддерживаемый взаимодействием транспортных и логистических компаний (ж.д., авиа транспорт, автомобильный)

По каждой сфере, взаимодействие можно детализировать и расширять в соответствии с новыми технико-экономическими стандартами. При этом преимущество ЕАЭС перед ЗСТ СНГ для Азербайджана должно продвигаться и пониматься как способ снижения барьеров для увеличения максимального числа экспортеров малого и среднего уровня, не получающих сегодня должного содействия со стороны крупных госкорпораций, банков и иных посредников. Крупной госкорпорации, например, SOCAR, или Госнефтефонду Азербайджана в принципе без разницы существует ли у Азербайджана с Россией режим свободной торговли. SOCAR интересует защита инвестиций в её российские активы - для этого нужны прочные договоренности с руководством российских концернов и вершиной вертикали власти. Другое дело, отдельный азербайджанский предприниматель-экспортер на российском рынке. Он не сможет договориться с российскими регулирующими инстанциями один на один, в худшем случае это выливается в теневые схемы. В рамках Евразийской комиссии и Делового Совета фактически разрабатываются принципы "единого окна" для безбарьерной среды экспортно-импортных операций субъектов малого и среднего бизнеса. В перспективе должна быть разработана система интегрированных опций, позволяющая предпринимателю, имеющему потенциал экспорта товаров и услуг, максимально быстро: находить партнеров, через базы данных объединенных экспортных центров (в России: РЭЦ, Росконгресс и подобных отраслевых аналогов); затем получать необходимую кредитную поддержку инфраструктурных банков; иметь удобную логистику (доставка и складские услуги), пользоваться системой проведения платежей в национальной валюте. Речь идет о перспективе инсталляции такой системы к 2024-2025 году. А не то ли самое делает Баку, в рамках своей модели поддержки экспорта? Согласно последнему отчету, через систему «Одно окно» Центра поддержки экспорта проведено сделок на $290,5 млн. Это конечно пока мало. Но в ряду участников - Baku Steel Company AzerGold, AZNAR, ATENA, Azertutun, Food Export Shamkir, а среди продукции преобладали катаная стальная арматура, стальные трубы, фруктовые соки, гранат, сыр. То есть та самая диверсифицированная продукция. Здесь усилия Азербайджана и ЕАЭС смыкаются. Повестка взаимодействия между Москвой и Баку по вопросам экономической интеграции, фактически совпадает с повесткой ЕАЭС, с поправкой на сегменты рынка и технические особенности. Проблема в другом, как вывести наши отношения на более интенсивную спираль набора динамики.