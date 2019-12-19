Премьер-министр Армении Никол Пашинян забыл предоставить слово президенту России Владимиру Путину, тем самым грубо нарушив протокол.

Курьезный инцидент произошел на сегодняшнем заседании Высшего Евразийского Экономического Совета в Санкт-Петербурге, в ходе которого Армения должна была передать председательство в ВЕЭС Беларуси.

Пашинян поприветствовал всех глав государств ЕАЭС, после чего объявил процедуру подписания согласованных документов. Премьер-министру Армении напомнили про то, что он должен передать слово Владимиру Путину, но президент России отказался выступить.

"Нет, спасибо большое. Все, подписание", - сказал Владимир Путин.