На берегу Каспийского моря, в торговом центре Dəniz Mall открывается самый большой в стране кинотеатр CinemaPlus с новейшей технологией 4DX.

Как сообщает Report, первая презентация прошла на Международной выставке Bakutel 2019 по телекоммуникациям и информационным технологиям, которая является одним из крупнейших событий в Каспийском и Кавказском регионах.

Азербайджан является 65-ой страной в мире по установлению данной технологии и 4-ой в СНГ, вслед за Россией, Украиной и Беларусью.

"Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране", - заявил член Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

По его словам, каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео с 21 разными эффектами и "максимально повышают восторг, полученный от просмотра фильма, и стоят за гранью аудио и видео возможностей". Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира.

"Хочу отметить, что все новинки проката, которые выходят в премьерный день транслируются в формате 4DX.

Открытие торгового центра намечается в начале 2020 года. Уникальный дизайн торгового центра разработан лондонским дизайнером Чапманом Тейлором, вдохновленным восьмиконечной звездой герба Азербайджана. Кинотеатр СinemaPlus состоит из 11-ти залов и 1 165 посадочных мест.

В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 7 кинотеатров, 33 экрана и 3638 посадочных мест", - сообщил З. Дарабзаде.