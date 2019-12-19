Министр образования Джейхун Байрамов принял в Сумгаите жителей города, а также жителей Хызинского и Губадлинского районов, сообщает пресс-служба ведомства.

На приеме, который состоялся в конференц-зале Центра Гейдара Алиева, в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в городах и районах, приняли участие вынужденные переселенцы, проживающие в этих районах.

Министр внимательно рассмотрел каждое обращение в отдельности. Часть вопросов была решена на месте, в связи с некоторыми обращениями были даны указания руководителям соответствующих департаментов министерства оперативно расследовать обращения и решить вопросы в соответствии с законодательством.

Отметим, что обращения касались в основном вопросов приема на работу, перемены места работы учителей, замещения вакантных мест, получения образования за рубежом, недочетов в образовании, оплаты и денежных переводов за образование и другие.