Еще одна группа семей шехидов обеспечена новыми квартирами фото
Министерство труда и социальной защиты населения предоставило группе семей шехидов и инвалидов Карабахской войны квартиры в Гарадагском районе Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства.
Выступивший в церемонии вручения ключей от квартир начальник отдела Государственного фонда социальной защиты Вугар Бехбудов отметил особую заботу президента Ильхама Алиева к чувствительным группам населения, добавив, что работа по обеспечению квартирами семей шехидов и инвалидов войны успешно продолжается.
Было отмечено, что в 2018 году им было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного количества. В 2019 году гражданам этой категории населения запланировано выделить 934 квартиры и дома, большинство из них уже предоставлены. В представленных квартирах созданы все жилищные условия.
Продолжается работа по обеспечению автомобилями граждан из категории льготников. В 2018 году им было выдано 265 автомобилей, а в текущем году будет выдано около 600 автомобилей. К слову, 500 из них уже выданы. До настоящего времени инвалиды Карабахской войны получили, в общей сложности, 6 465 автомобилей.
Граждане, получившие новые квартиры выразили глубокую благодарность главе государства Ильхаму Алиеву.