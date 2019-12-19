США и Китай подпишут торговое соглашение

Стороны остались удовлетворены друг другом в ходе переговоров, поэтому соглашение будет подписано в начале января. По словам Мнучина, он не ожидает никаких изменений до этого времени.

Обсуждение первой части торговой сделки США и Китая закончено, сейчас документы проходят техническую «чистку». Об этом рассказал журналистам министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Reuters.

Договор предусматривает увеличение экспорта США в Китай сельскохозяйственной, промышленной, энергетической продукции и услуг почти в два раза в ближайшие два года. Это прибавит ВВП страны около половины процентного пункта.

Вашингтон и Пекин объявили о достижении договоренностей 13 декабря. Отмечалось, что соглашение будет носить равноправный характер, но о его деталях стороны не сообщали. Позднее стало известно, что США отказались от введения пошлин 15 декабря и снизили некоторые из действующих до 7,5 процента. Пекин также не стал вводить новые торговые ограничения.

Ранее предполагалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут первую часть соглашение в Чили на саммите АТЭС в ноябре, но власти республики отменили форум из-за массовых протестов. Одним из препятствий для сделки называли позицию США по ситуации в Гонконге.