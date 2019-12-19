Какие страны чаще всего посещают азербайджанцы

С января по ноябрь 2019 года число посетивших зарубежные страны граждан Азербайджана выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,1 процента, составив 5095 тысяч человек, говорится в сообщении Госкомитета по статистике.

Согласно информации, Иран посетили 36,7 процента, Грузию – 28,7, Россию – 17,6, Турцию – 11,5 процента граждан Азербайджана. 5,5 процента побывали в других странах.

Среди выехавших 64 процента - мужчины, 36 процентов - женщины.

За указанный период число граждан Азербайджана, побывавших в Иран, выросло на 25,5 процента, в Грузии – на 12,7 процента, в России – на 6,2 процента, в Турции – на 4,5 процента.

82,5% граждан Азербайджана, посевших зарубежные страны с января по ноябрь этого года, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 16,8 процента - воздушным, 0,7 процента - морским транспортом.