Сотрудники МВД Узбекистана с лишним весом могут быть уволены весной 2020 года, сообщает Kun.uz со ссылкой на начальника отдела Главного управления кадров МВД Фарида Абдиева.

«Мы создали список сотрудников, которые имеют лишний вес, и организовали для них медицинские профилактические мероприятия. Тех, кто не работает над собой, включили в отдельный список. В первой четверти следующего года проведем аттестацию среди сотрудников ППС и ДПС. В ходе аттестации посмотрим, стоит ли продолжать работу с работниками, которые имеют лишний вес», — сказал Абдиев.

По его словам, министерство оказывает помощь сотрудникам в борьбе с лишним весом — им дают рекомендации по правильному питанию, для них проводят специальные тренировки. Это помогло снизить количество имеющих лишний вес милиционеров на 30%.