Аваков потребовал закрыть в Украине все казино за несколько часов

Глава МВД отметил, что Национальной полиции и Фискальной службе поручено обеспечить соблюдение поручения правительства до 16:00 по местному времени. Это распоряжение отменяет приказ Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Дальнейшее урегулирование этого вопроса будет проходить в рамках нового закона, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.

10 ноября 2016 года Аваков призвал Верховную раду принять необходимые законопроекты для легализации игорного бизнеса в стране, он оценил потери госбюджета страны от подпольной деятельности игровых учреждений в 300 млн долларов.