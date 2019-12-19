Аваков потребовал закрыть в Украине все казино за несколько часов
МВД Украины объявило о закрытии всех игорных заведений в стране.
«С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», – передает ТАСС слова министра внутренних дел Арсена Авакова, сославшегося на соответствующее постановление правительства.
Глава МВД отметил, что Национальной полиции и Фискальной службе поручено обеспечить соблюдение поручения правительства до 16:00 по местному времени. Это распоряжение отменяет приказ Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Дальнейшее урегулирование этого вопроса будет проходить в рамках нового закона, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.
10 ноября 2016 года Аваков призвал Верховную раду принять необходимые законопроекты для легализации игорного бизнеса в стране, он оценил потери госбюджета страны от подпольной деятельности игровых учреждений в 300 млн долларов.