Россия и Беларусь не договорились по нефти, газу и налогам

Россия и Беларусь пока не согласовали ряд спорных позиций в рамках программы экономической интеграции двух государств. Остались "три блока вопросов" - в нефтяной, газовой и налоговой сферах, которые "мешают достигнуть пакетной договоренности", заявил сегодня министр экономического развития России Максим Орешкин, передает Дойче велле.

Ранее в пятницу президенты России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко - провели в Санкт-Петербурге очередной раунд переговоров по интеграционному плану. Незадолго до их встречи стало известно о согласовании схемы компенсаций для белорусских НПЗ. Россия в 2019 году начала налоговый маневр, который заключается в постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть. Белорусская сторона оценила потери от него в 2019-2024 годах примерно в 11 млрд долларов.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Главы государств 7 декабря провели встречу в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции.