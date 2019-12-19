Казахстан отменит смертную казнь

"Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - цитирует его Sputnik Казахстан.

В Казахстане собираются отменить смертную казнь в качестве меры наказания. Это следует из поручения, данного президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе заседания Национального совета общественного доверия.

Этот протокол направлен на отмену смертной казни. Он был принят резолюцией Генассамблеи ООН от 15 декабря 1989 года. В статье 1 документа говорится, что "ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства - участника настоящего протокола, не подвергается смертной казни".

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году подписал указ "О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь". Документ приостанавливает исполнение всех приговоров о смертной казни, однако не запрещает выносить приговоры о назначении такой меры наказания. В качестве альтернативы в республике с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.