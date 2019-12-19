В Москве снова «заминировали» все станции метро

В Москве «заминировали» все станции метрополитена. Об этом рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

В администрацию метро поступило сообщение о том, что все станции заминированы. Собеседник агентства уточнил, что метрополитен функционирует в штатном режиме, эвакуация пассажиров не проводилась, на месте работают специалисты.

«Московский комсомолец» напоминает, что аналогичным образом все станции метро «минировали» 18 декабря. 20 декабря в столице также «заминировали» аэропорты Домодедово и Шереметьево, храм Христа Спасителя, около 30 школ и детских садов, 11 судов, консерваторию, Московский авиационный и Московский архитектурный институты.