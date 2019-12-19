Представитель армянских спецслужб: «Россия готовила цветную революцию в Армении»

По словам Барсегяна, в 2007 году Служба нацбезопасности Армении смогла предотвратить попытку переворота, которую готовили на российские деньги. Его лидером должен был стать экс-глава МИД Армении Александр Арзуманян. В настоящее время он посол Армении в Дании.

Экс-начальник Главного управления по защите Конституции Службы нацбезопасности Армении Тигран Барсегян обвинил Россию в попытке организовать революцию в республике в 2007 году. Об этом он рассказал в интервью газете «Жоховурд».

Кроме того, Барсегян рассказал об армянских политиках, которые получали финансирование из Москвы. Он назвал имена лидера партии «Новые времена» Арама Карапетяна, бывшего секретаря Совета безопасности Артура Багдасаряна и карабахского сепаратиста Самвела Бабаяна.

В 2001 году Самвел Бабаян был приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в организации покушения на главу карабахских сепаратистов Аркадия Гукасяна 22 марта 2000 года. Спустя четыре с половиной года он был помилован и вышел на свободу.

В 2007 году пост президента Армении занимал Роберт Кочарян. Сейчас Кочарян находится на скамье подсудимых по делу о событиях 1 марта 2008 года.