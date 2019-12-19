Гаагский суд расследует военные преступления в Палестине

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила, что существуют основания для начала расследования по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газа, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Согласно заявлению прокурора, ее решению предшествовала тщательная проверка, продолжавшаяся не один год, сообщает Associated Press.

"Я довольна тем, что найдены разумные основания для начала расследования ситуации в Палестине", - цитирует NEWSru.co.il главного прокурора МУС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал решение главного прокурора МУС словами: "Это черный день для правды и справедливости – превращение Международного уголовного суда в политическое оружие против Израиля".