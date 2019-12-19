Ильхам Алиев на встрече глав государств СНГ фото
В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ, в которой принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент России Владимир Путин поприветствовал главу азербайджанского государства Ильхама Алиева.
Президент РФ Владимир Путин выступил на встрече.
Затем президент Ильхам Алиев и другие участники встречи ознакомились с историко-документальной выставкой «1939 год. Начало Второй мировой войны».
Оригиналы архивных документов, собранных на выставке, кинохроника, фотографии, музейные предметы и многие другие экспонаты рассказывают о событиях, которые привели к мировой войне. Выставка, организованная как для историков, так и широкой аудитории, была организована при поддержке Федерального архивного агентства России, Российского государственного военно-исторического архива, Историко-документального департамента МИД РФ и Фонда президентских грантов.