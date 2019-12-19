Минэкологии пообещало восстановить исчезающее озеро

Высыхание Гаджигабульского озера будет предотвращено, начнется процесс его восстановления. Об этом на пресс-конференции сказал начальник Управления государственной экспертизы Минэкологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, сообщает Trend.

«Одним из самых крупных проектов государственного значения, представленных для получения заключения в Управление экспертизы, является проект по реконструкции Верхне-Ширванского канала ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». В результате его реализации можно будет полностью обеспечить оросительной водой посевные площади в Ширванской, Муганской зонах. Проект представлен, со следующего года начнется строительство. Старый канал будет закрыт. В результате утечек в старом небетонированном Ширванском канале постоянно происходила потеря воды, шел процесс засоления прилегающих территорий», - заявил Гамбаров.

По словам Гамбарова, наряду с экономической, социальной, проект будет иметь и экологическую значимость: из Верхне-Ширванского канала в Гаджигабульское озеро будет проведена отдельная линия, тем самым будет устранена потеря воды и предотвращено высыхание озера, которое тревожит общественность. В ближайшее время будут проведены публичные слушания, консультации по этому проекту, отметил представитель Минэкологии.