Дмитрий Рогозин: Планирую посетить Баку в конце января

"И с точки зрения инфраструктурных проектов, и с точки зрения договоренностей в рамках международных форматов по углеводородам, политический диалог очень хороший. Я планирую посетить Баку где-то в конце января, потому что у нас есть соглашение от космического агентства Азербайджана. Мы готовы взаимодействовать дальше", - отметил Рогозин, передает "Вестник Кавказа".

Говоря о развитии отношений в этой сфере, глава "Роскосмоса" сказал, что оно могло бы быть и более активным: "В случае, если у Азербайджана появятся, скажем так, амбиции, близкие к Казахстану, у Казахстана, конечно, свой космодром, у Азербайджана тоже есть уникальная возможность с точки зрения участия в кооперации. Есть очень талантливые ученые, очень много выходцев из Азербайджана, которые являются учеными, работают в нашей отрасли,. Там задел большой. Поэтому хочу с президентом Азербайджана эту тему тоже обсудить".

Говоря о встрече в Санкт-Петербурге президентов России и Азербайджана - Владимира Путина и Ильхама Алиева, гендиректор "Роскосмоса" отметил, что испытывает искреннюю симпатию к азербайджанскому лидеру: "У нас тоже с Ильхамом Гейдаровичем очень близкие и добрые отношения, которым лет 20, наверное, еще с советского времени. У нас отцы дружили. Поэтому, что могу сказать? Только симпатия".