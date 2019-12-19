Новые протесты в Минске против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Беларуси с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.

Протестная акция проходит на Октябрьской площади в центре белорусской столицы, ее проведение не было согласовано с властями.

К 18:00 по местному времени на месте проведения акции собрались около ста человек. Участники акции скандируют лозунг «Жыве Беларусь» и используют красно-белую символику.

Милиция предупреждает собравшихся об ответственности за участие в несанкционированной акции протеста.