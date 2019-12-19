В офисе у Порошенко прошли обыски

В киевском офисе партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, прошли обыски. Об этом сообщается на официальном сайте.

Согласно заявлению ЕС, обыски прошли утром в пятницу — неизвестные люди спортивного телосложения в балаклавах заблокировали работу офиса. Впоследствии выяснилось, что это сотрудники Государственного бюро расследований Украины.

Прошедшие обыски в партии Порошенко связывают «с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны».

Как сообщает издание «Страна.ua», в ведомстве подтвердили факт проведения следственных действий. Также сообщили, что в ходе обысков из офиса были изъяты телевизоры. В ГБР предполагают, что эти телевизоры были вывезены из ситуационной комнаты в Администрации президента, однако до проведения экспертизы утверждать это не могут.