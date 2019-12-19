Хива объявлена культурной столицей тюркского мира 2020 года

На заключительном заседании министр культуры, информации и туризма Киргизии Азамат Чаманкулов объявил, что узбекский город Хива единогласно выбран «Культурной столицей тюркского мира 2020 года».

В киргизском городе Ош, культурной столице тюркского мира 2019 года, прошло 37-е заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ, передает Anadolu.

На собрании был показан фильм о Хиве, а заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова выступила с презентацией города.

Акилова подчеркнула, Хива включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый район города Ичан Кале является одним из старейших музеев в Узбекистане, здесь находятся 54 памятника истории и архитектуры, насчитывается около 40 тысяч редких построек, отражающих материальную и духовную культуру народа.

В 1997 году Хива отметила свое 2500-летие. Город в разные периоды входил в состав государств Газневидов, Сельджуков и Шайбанидов. В 1598 году Хива стала столицей Хивинского ханства.