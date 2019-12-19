Французского хирурга подозревают в изнасиловании сотен детей

Как заявили в прокуратуре города Лорьян (запад Франции), часть документов по этому громкому делу уже передана в суд. Первые слушания пройдут в марте 2020 года.

Правоохранительные органы Франции установили 349 предполагаемых жертв французского хирурга, которого обвиняют в изнасилованиях и домогательствах по отношению к несовершеннолетним, сообщил портал France Info со ссылкой на прокуратуру.

Прокурор города Лорьян Лорелин Пейрефит заявила, что Ле Скуарнек подозревается в насилии и домогательствах в отношении 349 детей за 30 лет работы. Она уточнила, что по некоторым фактам уже истек срок давности. «Прокуратура Лорьяна ведет методичную работу, чтобы проверить, на какие и сколько фактов влияет срок давности», – пояснила прокурор, сообщает РИА «Новости».

Показания уже дали 229 человек, жалобы подали 197. Расследование дела против врача было начато в 2017 году. В марте он пойдет под суд по обвинению в изнасилованиях и домогательствах в отношении четырех несовершеннолетних.

В 2005 году хирург уже был судим за хранение порнографии со сценами сексуального насилия над детьми, однако это не помешало ему продолжить работу детским хирургом.