Шеф Пентагона: Турцию надо держать ближе к НАТО

Вашингтон считает необходимым держать Турцию ближе к союзникам по НАТО, заявил глава Пентагона Марк Эспер, добавив при этом, что США отказывают Турции в истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

"Власти Турции приняли российские С-400. Это означает, что они не получат F-35… Нам нужно держать их ближе к НАТО", - отметил глава американского оборонного ведомства.

Эспер также отметил, что США сохранят присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение ИГИЛ, передает ТАСС.