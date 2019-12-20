Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу

Предыдущее соглашение по транзиту газа истекает 1 января 2020 года. Подробности договора стороны не разглашают. Трехсторонние переговоры по газу с участием представителей Евросоюза проходили 20 декабря в Минске.

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований. Об этом сообщили в «Газпроме», передает Интерфакс.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что одним из условий пакетного соглашения по газу обсуждается выплата «Газпромом» около трех миллиардов долларов украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража.

Накануне стало известно, что российская и украинская стороны достигли принципиальных договоренностей по транзиту газа в Евросоюз с 1 января будущего года. Это произошло после встречи с участием Еврокомиссии, властей Германии, а также делегаций Украины и России в Берлине. Она продолжалась девять часов.

Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, теперь его предстоит согласовать.