Путин рассказал, какое событие сделало Вторую мировую войну неизбежной

Поворотным моментом в истории перед Второй мировой войной стал не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенский сговор по разделу Чехословакии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной встречи лидеров СНГ в Москве, сообщает Интерфакс.

По словам российского лидера, пакт Молотова-Риббентропа был последним документом в череде подобных, подписанных с гитлеровской Германией другими государствами: Польшей (Пакт Пилсудского-Гитлера, 1934 год), Великобританией (англо-германское морское соглашение, открывшее дорогу Гитлеру к постройке фашистского флота, 1935 год), опять Великобританией, но уже четырьмя годами позднее (документ подписан после Мюнхенского сговора в 1938 году), Францией (1938 год), Литвой (1939 год) и Латвией (1939 год).

"СССР пошел на подписание документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности, антифашистской коалиции, по сути дела, в Европе", - сказал Путин, напомнив ситуацию с Мюнхенским соглашением, по итогам которого Германия и Польша поделили территорию Чехословакии в 1938 году.

Путин привел в пример запись беседы между Гитлером и министром иностранных дел Польши Юзефом Беком от 5 января 1939 года. Тогда нацистский лидер отмечал, что "наличие сильной польской армии снимает с Германии значительное бремя: дивизии, которые Польша вынуждена держать на российской границе, избавляют Германию от дополнительных военных расходов".

Путин также привел выдержки из еще одного документа: донесения посла Польши Юзефа Липски о его беседе с Гитлером от 1939 года. В разговоре польский дипломат заявил, что если идея нацистского лидера о решении еврейской проблемы путем миграции евреев в колонии в Африку реализуется, то поляки поставят Гитлеру "прекрасный памятник в Варшаве".

"Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского народа и к тому, что мы сегодня называем Холокостом", - подчеркнул Путин, характеризуя эту идею Гитлера.