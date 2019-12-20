О чем говорили на масштабном форуме в Центре Гейдара Алиева

20 декабря 2019, 23:45

Сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку был проведен организованный Государственным таможенным комитетом II Республиканский форум на тему «Реформы в таможенной сфере: итоги и перспективы внедрения системы «Зеленый коридор». Форум начался с показа видеоролика, повествующего о проводимых в таможенной системе реформах, о системе «Зеленый коридор» и преимуществах этого проекта.

В форуме принимали участие председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства Зияд Самедзаде, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, представители дипкорпуса, деловых кругов, около 900 предпринимателей и другие официальные лица.

Выступая на форуме, председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев сказал, что за последние два года обеспечение прозрачности в таможенной сфере, усовершенствование управления, увеличение количества электронных услуг и институциональные реформы в других областях сыграли важную роль в повышении культуры обслуживания и формировании принципов добровольного соблюдения требований у участников внешней торговли. На сегодняшний день Государственный таможенный комитет подключил к системе «Зеленый коридор» 505 компаний, отметил председатель ГТК. По словам Мехтиева, на пользователей «Зеленого коридора» приходится 25 процентов общего импорта, 27 процентов экспорта и восемь миллиардов долларов торгового оборота.

Председатель госкомитета отметил, что в течение последних двух лет ГТК расширил сферу институциональных реформ, в результате которых совокупный объем налогов и сборов, направленных в госбюджет страны, увеличился на два миллиарда манатов. Также Мехтиев отметил, что благодаря внедрению центров по упрощению процедур торговли и проектов «Один инспектор на один автомобиль» и «электронный поворот» в три раза было сокращено время, затрачиваемое на пересечение границы. Расширена суточная пропускная мощность таможенных контрольно-пропускных пунктов от 250 грузовиков до 600, что положительно повлияло на оптимизацию процессов международной торговли и транзитных операций. Говоря о мерах по борьбе с теневой экономикой, Сафар Мехтиев рассказал о мероприятиях, проводимых совместно с соответствующими государственными органами, и подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества. Выступая на форуме, министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, что в Азербайджане обеспечено устойчивое развитие во всех областях, проведены успешные реформы во всех секторах экономики, включая таможню.

Говоря о преимуществах, полученных фермерами благодаря системе «Зеленый коридор», министр отметил, что в первую очередь увеличился экспортный потенциал страны в аграрном секторе. Кроме того, с введением новой системы обеспечивается скорое пересечение границы сельхозпродукцией, и наша продукция доставляется на зарубежные рынки качественно, удобно и быстро. Председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли отметил, что система «Зеленый коридор» является одним из примеров успешных реформ в таможенной сфере.

По его словам, эта система играет важную роль в укреплении принципов взаимного доверия. Тахмазли отметил, что руководимая им организация работает в тесном сотрудничестве с Государственным таможенным комитетом по многим направлениям, и что эффективная поддержка таможенных органов внесла значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства Зияд Самедзаде заявил, что реформы в таможенной системе, как и во всех сферах, способствовали увеличению доходов бюджета, развитию торговли и, как следствие, благосостояния населения.