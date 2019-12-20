Задержан подозреваемый в покушении на сына Гамсахурдия

Как заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, по обвинению в попытке умышленного убийства задержан житель Тбилиси 1991 года рождения. По его словам, также задержаны еще четверо лиц, обвиняемые в том, что не сообщили в правоохранительные органы об особо тяжком преступлении.

По словам замглавы МВД, следствием установлено, что задержанный Т.Г. 19 декабря на улице Гальской в Тбилиси в ходе ссоры нанес несколько ножевых ранений Гамсахурдия-младшему, после чего скрылся с места преступления. По заявлению Борцвадзе, задержанному по подозрению в попытке убийства грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Остальным - от 3 до 7 лет.

По сообщениям грузинских СМИ, его состояние остается крайне тяжелым. 43-летний Цотнэ Гамсахурдия получил несколько проникающих ножевых ранений в грудь, также у него есть раны и на голове.