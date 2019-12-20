Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил это решение тем, что резолюция устарела и не учитывает произошедших в Сирии изменений.