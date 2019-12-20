Два гигантских круизных лайнера компании Carnival Cruise врезались друг в друга в порту рядом с островом Косумель в Мексике. Об инциденте в Twitter сообщил один из очевидцев.

На кадрах видно, что корабль Carnival Legend приблизился к судну Carnival Glory, после чего врезался в него и частично разрушил одну из его нижних палуб, пишет РЕН ТВ.

Затем Carnival Legend дал задний ход и отдалился от второго лайнера. Очевидец также отметил, что не смог больше снять видео, а потом извинился за ненормативную лексику.

В момент столкновения на одном из лайнеров находились около 15 тысяч человек, на другом — 4,5 тысячи.

«Мы оцениваем ущерб, но нет никаких проблем, которые влияют на мореходность каждого из кораблей. Мы посоветовали гостям обоих кораблей провести свой день на берегу в Косумеле», — цитирует ABC News пресс-службу компании Carnival Cruise.