В России подорожают водка и коньяк

C 1 января 2020 года в России увеличатся минимальные розничные цены на коньяк, бренди и водку. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, цена на водку увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей, на бренди - с 307 до 315 рублей.

Российский Минфин также установил минимальные закупочные цены у производителей. Водка будет стоить 193 рубля за 0,5 литра, бренди - 249 рублей, коньяк - 342 рубля. Помимо этого, впервые с 2015 года в стране повысится минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Она составит 57 рублей за литр безводного спирта.