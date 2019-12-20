Ожесточенные бои за Идлиб: сотни погибших

В провинции Идлиб на западе Сирии крупная группа боевиков при поддержке бронетехники попыталась прорваться в направлении города Синджар. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Наступление боевики начали вечером 19 декабря. Их численность в российском центре оценили в 300 человек. Атака началась после артиллерийской подготовки. Боевикам удалось вклиниться в оборону сирийской армии примерно на 1,5 км, однако в итоге они были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации, пишет РБК.

Примерно в это же время на еще одном участке в Идлибе предприняла попытку прорыва другая группа боевиков численностью около 400 человек. Они перешли в наступление также при поддержке бронетехники. Пытались прорваться в сторону населенного пункта Абу-Дали, но попали на минное поле. В этот момент передовые части сирийской армии открыли по ним огонь, боевики понесли значительные потери, передает ТАСС.

Общие потери боевиков российские военные оценивают примерно в 200 человек убитыми и ранеными. Сирийская армия потеряла 17 человек убитыми и 42 ранеными.