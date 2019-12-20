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Фильм о гангстерах с Робертом Де Ниро и Аль Пачино может стать последней работой Мартина Скорсезе в качестве режиссера, сообщает NME со ссылкой на его интервью изданию The Guardian. Скорсезе отметил, что устал от того, что кинозалах показывают главным образом блокбастеры, и что у него есть и другие дела в его 77 лет.

"Кинотеатры заполонили супергеройские фильмы, в которых персонажи только и делают, что летают, врезаются друг в друга и взрываются. И это нормально, если вы хотите смотреть такое кино. Но для другого совершенно нет места. Я не знаю, сколько смогу еще снять. Может быть, хватит. И «Ирландец» станет последним. Мне было важно его доделать", - рассказал режиссер. Поясняя свои слова, Скорсезе добавил: "Мы находимся в ситуации, когда в кинотеатрах показывают только супергеройские фильмы. У вас 12 кинотеатров, и в 11 из них – супергеройские фильмы. Хорошо, вам они нравятся, но почему 11 кинотеатров? Это безумие для таких картин, как "Леди Берд" и "Сувенир".