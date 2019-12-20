Уроженца Азербайджана забили насмерть поленом

Полиция Ленинградской области задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве молодого человека. В деревне Сокколово Гатчинского района был найден завернутый в пленку труп уроженца Азербайджана. Погибший ранее был объявлен в розыск как без вести пропавший, сообщает Комсомольская правда.

"Задержан безработный гражданин 1973 года рождения, изобличенный в убийстве пропавшего 27-летнего гражданина Азербайджана, а также сокрытии улик", - сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, 6 декабря в деревне Сокколово между мужчинами произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил своего соперника поленом насмерть, а после положил тело в полиэтиленовый пакет и вывез в поле на машине жены.

8 декабря в полицию поступило заявление об исчезновении молодого человека. В ходе оперативных действий тело было найдено на окраине деревни Покизен-Пурская. Вскоре был задержан и потенциальный убийца. Он привлекался к ответственности за побои и угрозу убийством. По статье «Убийство» жителю Ленобласти грозит до 15 лет тюрьмы.