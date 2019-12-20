Найден самый древний лес на планете

Самый старый в мире ископаемый лес обнаружен в карьере из песчаника в американском городе Каир (штат Иллинойс). Как сообщает научный журнал Current Biology, этот лес рос около 386 млн лет назад. Он на 2-3 млн лет старше также найденного в США леса Гильбоа, считавшегося ранее самым старым из ископаемых на планете.

В древнем лесу на месте современного Каира росли 10-метровые деревья без листьев и с короткими ветвями, напоминающими стебли сельдерея. Стволы их утолщались к основанию, а корни представляли собой тонкие ленты. Кроме того, были обнаружены окаменелости дерева под названием археоптерис (Archaeopteris), чем-то похожего на современную сосну. Археоптерисы — наиболее «передовые» из древних деревьев, именно их появление авторы статьи в Current Biology называют «началом будущих современных лесов». У этого вида растений имелись длинные корни для всасывания воды и минеральных веществ.

Появление лесов является одним из наиболее важных событий в истории жизни на Земле. Благодаря им резко стал меняться уровень углекислого газа в атмосфере. До появления лесов его уровень был намного выше, а климат планеты был жарче, не существовало ледников. К концу Девонского периода, около 350 млн лет назад, появились первые ледники, а на полюсах образовались постоянные ледяные шапки. Тогда же на суше стали появляться первые позвоночные — амфибии.