Подготовил: Фархад Мамедов, отдел информации 10:54

Международная кризисная группа (İnternational Crisis Group), штаб-квартира которой находится в Брюсселе, опубликовала новый доклад по карабахскому конфликту, изобилующий фактами сенсационного характера. Согласно докладу, опубликованному на сайте этой организации, армянские оккупанты активно заселяют территории не только оккупированного Карабаха, но и прилегающих районов Азербайджана. Ситуация дошла до того, что в оккупированном Кубатлы все пригодные к посеву земли уже заняты, а потому переезжающие сюда армяне начали обрабатывать участки плодородной земли вдоль реки Араз в Физулинском и Джабраильском районах.

На основании доклада Кризисной группы, озаглавленного «Как выбраться из тупика в Нагорном Карабахе», его составители делают вывод, что выйти из тупиковой ситуации вокруг Нагорного Карабаха возможно только в случае, если стороны конфликта будут действовать быстро. Для этого сторонам необходимо без лишнего шума, никак это не афишируя, проводить между собой переговоры по таким трудным вопросам, как незаконное заселение оккупированных территорий, размещение в зоне противостояния миротворцев и определение окончательного статуса региона. При этом должен быть выбран не пакетный вариант, а поэтапный. Аналитики Международной кризисной группы отмечают, что, несмотря на наличие в переговорах в начале 2019 года обнадеживающих признаков, в дальнейшем ситуация снова ухудшилась. «Но не все еще потеряно», - считают международные эксперты. Авторы представленного доклада сконцентрировали свое внимание на трех особо чувствительных проблемах конфликта: судьба прилегающих к Нагорному Карабаху оккупированных территорий, потенциальные международные миротворческие силы и окончательный правовой статус нагорного Карабаха. Согласно документу, общественности и международным экспертам за последние 1,5 года мало что известно о переговорах по Карабаху на уровне глав государств и министров иностранных дел, но вряд ли стороны смогли договориться хотя бы по одному из этих главных вопросов. Тем не менее Кризисная группа предлагает несколько вариантов потенциального соглашения, которое могло бы быть заключено сторонами конфликта. В частности, рекомендуется такой вариант той части потенциального соглашения, где речь будет идти о незаконном заселении оккупированных территорий: если Азербайджан откажется от предъявления исков в международные суды по поводу незаконного заселения, то армяне в дальнейшем должны его прекратить.

В докладе, между тем, отмечается, что незаконное заселение прилегающих к Карабаху оккупированных районов и объем сельскохозяйственных работ на их территориях постоянно увеличивается несмотря на то, что там нет соответствующей инфраструктуры. «Когда я приехал сюда девять лет назад, здесь было засеяно лишь 150 гектаров земли. А сейчас не осталось ни одного свободного гектара», - заявил экспертам Цента представитель армянского населения, незаконно поселившегося и осваивающего оккупированные земли Кубатлинского района. Как отмечается в докладе международной организации, в связи с увеличением спроса на сельскохозяйственные земли чиновники так называемой «НКР» расширили границы заселения. «На юге Нагорного Карабаха, в Физулинском и Джабраильском районах под давлением Еревана заселение не осуществлялось. Ереван хотел бы достичь такого варианта мирного соглашения, при котором эти районы могли бы быть возвращены Азербайджану. Однако из-за растущей потребности в земле власти и население Нагорного Карабаха де-факто решительно настроены удерживать эти районы под своим контролем. Даже те территории, возврат которых предполагался, согласно потенциальному соглашению, они намерены удерживать у себя», - говорится в аналитической записке. Между тем Международная кризисная группа утверждает, что незаконное заселение оккупированных территорий на переговорах армянской и азербайджанской сторон вообще не обсуждается. Азербайджан по этому поводу опасается, что любое соглашение по этому вопросу может рассматриваться как фактическое признание заселения. В то же время националистические силы с армянской стороны вообще исключают возврат оккупированных территорий, прилегающих к Карабаху, и расширяют там незаконное заселение. Международная кризисная группа напоминает, что после заключения соглашения о прекращении огня Армения удерживает под оккупацией семь районов, прилегающих к Карабаху, в том числе и части Физулинского и Агдамского районов. А незаконное заселение началось сразу же после заключения перемирия. В настоящее время число лиц армянской национальности, незаконно расселенных на оккупированных территориях после заключения соглашения о прекращении огня, составляет 11% от общего числа армян, живущих в оккупированных Карабахе и прилегающих районах. И их число растет.