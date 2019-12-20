Роксана Сабери, специально для haqqin.az 11:33

Многотысячные народные протесты и их последующее жестокое подавление в Иране оказали беспрецедентное влияние на все иранское общество, отразившись некоторым образом и на всем мире. Иранские власти официально не называли количество жертв при подавления демонстраций, однако Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в опубликованном на сайте ООН заявлении сообщила, что во время массовых акций с 15 ноября по 2 декабря были убиты по меньшей мере 208 человек, в том числе 13 женщин и 12 детей, а до семи тысяч человек арестованы в 28 из 31 провинции Ирана.

В заявлении Бачелет утверждается, что бойцы добровольного ополчения «Басидж» и Корпуса стражей исламской революции участвовали в расстреле демонстрантов. «Проверенная видеозапись показывает, что против демонстрантов были применены жестокие акты насилия, в том числе вооруженные сотрудники сил безопасности стреляли с крыши здания управления юстиции в одном городе и из вертолетов в другом. Мы также получили кадры, на которых видно, что силы безопасности стреляют по безоружным демонстрантам - в спины, когда они убегают, а другим прямо в лицо и в жизненно важные органы - иными словами, это просто убийство. Это явные нарушения международных норм и стандартов применения силы и серьезные нарушения прав человека», - отмечается в докладе. Сообщается также, что во время стычек с полицией пострадали не только демонстранты, но и люди, наблюдавшие за происходящим на улице и из окон своих домов.

По данным payvand.com, все трупы с улиц и из больниц забрали службы безопасности, сообщив родственникам погибших, что всех похоронят в безымянных могилах. Это было сделано, чтобы не допустить проведение похоронных церемоний, которые, с одной стороны, выявят число погибших, а с другой - каждая погребальная церемония грозит перерасти в антиправительственную демонстрацию. Однако в некоторых случаях тела продавали семьям, как это случилось с 35-летней домохозяйкой Аминой Шахбази, которую убили выстрелом в шею, когда она оказывала помощь раненному в ногу демонстранту. По словам ее родственников, сотрудники полиции забрали тело Шахбази из больницы и только после долгих настоятельных требований на третий день выдали его за одну тысячу долларов.

В то же время, когда власти в лице президента Хасана Роухани и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари объявили протестующих головорезами, мятежниками, пособниками мирового империализма, а именно Великобритании, Израиля и Великой Сатаны – США, в дома погибших демонстрантов стали поступать звонки с соболезнованием из-за границы от шахской семьи. Об этом открыто заявили родители застреленного во время акции в городе Карадж Поуйи Бахтиари, ставшего знаковой фигурой в истории последних протестов. Он с первого дня протестов снимал и выставлял видео акций в интернете. На митинге 9 ноября, где он был с матерью Нахидой Ширбишех, 27-летнего Поуйи выстрелом в голову убили полицейские. Мать Поуйи также стала символом последней протестной волны. Ширбишех объявила, что ее сын стал шехидом в борьбе, которая продолжается 40 лет. А отец Поуйи Манучехр Бахтиари сообщил СМИ, что принял соболезнование шахской семьи, которая связалась с ним по телефону. «Спасибо всем и принцу Реза Пехлеви за выраженную ими поддержку мне и нашей семье», - написал Бахтиари в Instagram.