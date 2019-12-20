Оказалось, что 30 тысяч снарядов для минометов, которые никогда не заказывала польская армия, произведенные в Сербии, всплыли на Донбассе. Фирма-поставщик исчезла. А донбасские сепаратисты устроили настоящее пропагандистсткое шоу с полученными ими минами. Все произошло под носом службы военной контрразведки Польши. Так пишет об этом Dziennik Gazeta Prawna.

Международный оружейный скандал задел Польшу — фирма, имевшая разрешение на торговлю оружием от министерства внутренних дел и администрации этой страны оказалась замешана в сделке, которая бросила тень на страну-члена НАТО.

«Они (сербская оппозиция — прим.ред. ) обвинили нас в убийстве русских детей в Луганске и Донецке, так как мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нами и Россией. Они показали документы, которые должны быть доказательством вины Сербии » - сказал он. Но тут появляется, как алиби для Сербии и как козел отпущения — Польша. Хотя Вучич, прижатый к стене и подтвердил, что Сербия продавала связанной с украинцами фирме, зарегистрированной на Кипре — Petralink минометные мины калибра 60 мм. Однако их конечным получателем должна была быть Польша. Точнее, компания Nattan из Варшавы.

Информацию о нелегальном импорте оружия в Украину впервые сообщила российская блогерша из Болгарии еще в конце ноября. Эта новость осталась бы сплетней, если бы спустя какое-то время ее не подтвердил президент Сербии Александр Вучич . Еще в середине ноября он уверенно говорил, что его страна не поставляет оружия в Украину. Однако он вынужден был официально сменить свою позицию после того, как его политические оппоненты стали публиковать документы. Он заявил тогда:

Перед продажей министерство внутренних дел Сербии проверяло, не находится ли конечный получатель в черном списке. В случае с Польшей такого не было, и власти дали согласие. Сербия не несет ответственности за реэкспорт в третьи страны. При этом конечный получатель не может не проинформировать нас об этом, - прокомментировал в утренней телепередаче ситуацию министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

С позиции защиты своей страны выступил и министр внутренних дел Небойша Стефанович: «Если третья страна продает наше оружие Украине, что мы можем сделать?».

Журналисты польского издания обращались в свой МИД, но пока ответа не получили.

Издание опубликовало документ, датированный 2016 годом, который впервые предала огласке депутат сербского парламента Маринка Тепич из оппозиционной Вучичу проевропейской партии «Свобода и Справедливость». В цепочке связаны фирмы — польская Nattan, сербская Tehnoremont и кипрская Petralink, во главе которой стоит Володимир Петенко. Он был многие годы менеджером высокого ранга в украинской «оборонке» - в концернах «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

Все бы ничего, но вот в конце концов мины оказались на Донбассе. Президент Сербии, чтобы сохранить лицо, утверждает, что сделка «чиста как слеза». Более того, сербские спецслужбы должны были проинформировать службу внешней разведки России о том, что Польша или другое государство могли провести операцию реэкспорта. Для Польши ситуация неприятна тем, что согласно документам, варшавская фирма приобрела снаряды в Сербии и обязалась не реэкспортировать их. Польская армия и другие подразделения, на вооружении которых есть минометы, не заказывали у фирмы Nattan снарядов для них. Поставщики этого типа боеприпасов — польские фирмы.

В ходе расследования польские журналисты выяснили, что по адресу Nattan в Варшаве зарегистрированы были три фирмы с одним и тем же названием. Первая, основанная в 2013-м, через несколько лет от скромных доходов стала оперировать суммами в несколько миллионов евро. К 2017 году фирма существовала уже с большими убытками.

Журналисты задаются вопросом: как фирма, которая по уставу должна была торговать боеприпасами только за границей Польши, получила 30 тысяч мин и задержала их внутри страны?

Еще факт. Сделку с минометными минами должен был завершать с сербами украинец Виталий Дементьев. Как известно, в апреле этого года украинская прокуратура завела уголовное дело о закупках для оборонки Украины по завышенным ценам. «Завышать» цены предполагалось с помощью таких фирм, как кипрский Petralink и польской Nattan.

То, что факты получения луганскими и донецкими сепаратистами вначале появлялись в основном в социальных сетях и сайтах непризнанных республик, еще не давало повода для большого скандала. Это все воспринималось как очередные выдумки пропаганды. Но когда были опубликованы документы, а тразакции подтвердил и президент Сербии, и другие официальные лица, как говорится, крыть было нечем.

Группа, связанная с Petralink и менеджером «Укроборонпрома» Володимиром Петенко, придумала схему завышения цен. Но она потеряла «крышу» в совете национальной безопасности и обороны (СНБО), подчиняющейся президенту страны. Хотя вначале схема была «прикрыта» на самом высоком уровне — бывшим шефом «Укроборонпрома» Павлом Букиным и зам.секретаря СНБО Олегом Гладковским.