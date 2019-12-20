Международный скандал: Польша поставила боеприпасы сепаратистам в Украине наша корреспонденция
Международный оружейный скандал задел Польшу — фирма, имевшая разрешение на торговлю оружием от министерства внутренних дел и администрации этой страны оказалась замешана в сделке, которая бросила тень на страну-члена НАТО.
Оказалось, что 30 тысяч снарядов для минометов, которые никогда не заказывала польская армия, произведенные в Сербии, всплыли на Донбассе. Фирма-поставщик исчезла. А донбасские сепаратисты устроили настоящее пропагандистсткое шоу с полученными ими минами. Все произошло под носом службы военной контрразведки Польши. Так пишет об этом Dziennik Gazeta Prawna.
Информацию о нелегальном импорте оружия в Украину впервые сообщила российская блогерша из Болгарии еще в конце ноября. Эта новость осталась бы сплетней, если бы спустя какое-то время ее не подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Еще в середине ноября он уверенно говорил, что его страна не поставляет оружия в Украину. Однако он вынужден был официально сменить свою позицию после того, как его политические оппоненты стали публиковать документы. Он заявил тогда:
«Они (сербская оппозиция — прим.ред.) обвинили нас в убийстве русских детей в Луганске и Донецке, так как мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нами и Россией. Они показали документы, которые должны быть доказательством вины Сербии » - сказал он. Но тут появляется, как алиби для Сербии и как козел отпущения — Польша. Хотя Вучич, прижатый к стене и подтвердил, что Сербия продавала связанной с украинцами фирме, зарегистрированной на Кипре — Petralink минометные мины калибра 60 мм. Однако их конечным получателем должна была быть Польша. Точнее, компания Nattan из Варшавы.
Перед продажей министерство внутренних дел Сербии проверяло, не находится ли конечный получатель в черном списке. В случае с Польшей такого не было, и власти дали согласие. Сербия не несет ответственности за реэкспорт в третьи страны. При этом конечный получатель не может не проинформировать нас об этом, - прокомментировал в утренней телепередаче ситуацию министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
С позиции защиты своей страны выступил и министр внутренних дел Небойша Стефанович: «Если третья страна продает наше оружие Украине, что мы можем сделать?».
Журналисты польского издания обращались в свой МИД, но пока ответа не получили.
Издание опубликовало документ, датированный 2016 годом, который впервые предала огласке депутат сербского парламента Маринка Тепич из оппозиционной Вучичу проевропейской партии «Свобода и Справедливость». В цепочке связаны фирмы — польская Nattan, сербская Tehnoremont и кипрская Petralink, во главе которой стоит Володимир Петенко. Он был многие годы менеджером высокого ранга в украинской «оборонке» - в концернах «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».
Все бы ничего, но вот в конце концов мины оказались на Донбассе. Президент Сербии, чтобы сохранить лицо, утверждает, что сделка «чиста как слеза». Более того, сербские спецслужбы должны были проинформировать службу внешней разведки России о том, что Польша или другое государство могли провести операцию реэкспорта. Для Польши ситуация неприятна тем, что согласно документам, варшавская фирма приобрела снаряды в Сербии и обязалась не реэкспортировать их. Польская армия и другие подразделения, на вооружении которых есть минометы, не заказывали у фирмы Nattan снарядов для них. Поставщики этого типа боеприпасов — польские фирмы.
В ходе расследования польские журналисты выяснили, что по адресу Nattan в Варшаве зарегистрированы были три фирмы с одним и тем же названием. Первая, основанная в 2013-м, через несколько лет от скромных доходов стала оперировать суммами в несколько миллионов евро. К 2017 году фирма существовала уже с большими убытками.
Журналисты задаются вопросом: как фирма, которая по уставу должна была торговать боеприпасами только за границей Польши, получила 30 тысяч мин и задержала их внутри страны?
Еще факт. Сделку с минометными минами должен был завершать с сербами украинец Виталий Дементьев. Как известно, в апреле этого года украинская прокуратура завела уголовное дело о закупках для оборонки Украины по завышенным ценам. «Завышать» цены предполагалось с помощью таких фирм, как кипрский Petralink и польской Nattan.
То, что факты получения луганскими и донецкими сепаратистами вначале появлялись в основном в социальных сетях и сайтах непризнанных республик, еще не давало повода для большого скандала. Это все воспринималось как очередные выдумки пропаганды. Но когда были опубликованы документы, а тразакции подтвердил и президент Сербии, и другие официальные лица, как говорится, крыть было нечем.
Группа, связанная с Petralink и менеджером «Укроборонпрома» Володимиром Петенко, придумала схему завышения цен. Но она потеряла «крышу» в совете национальной безопасности и обороны (СНБО), подчиняющейся президенту страны. Хотя вначале схема была «прикрыта» на самом высоком уровне — бывшим шефом «Укроборонпрома» Павлом Букиным и зам.секретаря СНБО Олегом Гладковским.
К слову сказать, скандал вспыхнул в Украине еще при Петре Порошенко и тогда Гладковский был отставлен от должности. Но сам факт стал одной из причин поражения Порошенко на выборах. Говоря жаргоном, Гладковский был «смотрящим» в оборонке Украины, который блюл частные интересы в госотрасли. В схему был втянут и его сын.
После избрания В.Зеленского руководство оборонпрома было сменено, Гладковский арестован.
Интересно, что информация о «минной афере» широко опубликована была как раз накануне «нормандской встречи». Вероятно, кому-то хотелось скомпрометировать Украину, вновь подчеркнув глубокие корни коррупции.
Так или иначе, сделка, подобная этой, не первая. Фирмы, через которые проходят контракты на многие сотни тысяч евро, чаще всего — однодневки или те, где найти истинного выгодополучателя очень и очень непросто.
Много вопросов по поставке мин на Донбасс пока еще висят в воздухе. На них пока не отвечает ни фирма Nattan, ни официальные представители польских спецслужб.