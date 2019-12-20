Как мы сообщали, Сенат США поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России. Единодушны, как и предполагалось, были и демократы, и республиканцы. Но вот неожиданность: госдепартамент направил 22-страничное письмо председателю Сената с обоснованием необходимости изменить законопроект. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

Инициатором «адских санкций» был сенатор Линдси Грэм, который предложил ввести новые санкции против России за ее вторжение в Украину, вмешательство в выборы в США в 2016 году, за военные активности в Сирии, за атаки на инакомыслящих в РФ. Сам сенатор и назвал эти санкции «адскими». Ибо они должны затронуть и госдолг России, и банки, поддерживающие политику Путина, и частных лиц, связанных с президентом России.

В письме администрация Трампа пишет, что «решительно против» утвержденного текста документа, так как они негативно повлияют на взаимоотношения США и их европейских союзников, документ подвергнет рискам глобальные рынки энергии, товарный, финансовый и другие рынки.

Сам Трамп уже заявил, что его позиция более жесткая в сравнении с его предшественником. Однако вопреки президенту США, пять сенаторов высказали свою позицию, отличную от точки зрения шефа. Это председатель Джим Риш, Рэнд Пол, Джонни Айзексон, Джон Барассо, Рон Джонсон.

Законопроект, будучи подписанным Трампом, открывает дорогу санкциям против суверенного долга России (с помощью одного из проектов в Калифорнии Россия инвестировала сотни миллионов долларов), против судостроительной отрасли (в ответ на арест украинских моряков и захват судов ВМФ Украины).

Сенаторы-оппозиционеры считают, что санкции бумерангом ударят по американским банкам, которые работают в России, а также активам менеджеров из США.

При ситуации начавшегосо импичмента важно понять, что сделает Трамп. С одной стороны, американский лидер должен следовать логике своего заявления о жесткой позиции, с другой, должен учитывать точку зрения соратников по партии. Если он поддастся нажиму адиминстрации, неминуемо попадет под огонь критики и демократов, и республиканцев, которые проголосовали за новые санкции. Если будет стоять на стороне большинства Сената, это даст ему некую условную поддержку в процессе импичмента…