Революция в сфере судебной экспертизы

Подготовил Спартак Гасанов, отдел информации 12:35

Указами Президента внесены изменения в законодательство. Создается альтернативная государственной судебная экспертизы, а адвокаты и стороны процесса смогут самостоятельно назначать экспертизу. 20 декабря был проведен брифинг по публичному обсуждению пакета вновь принятых законодательных изменений в части деятельности судебной экспертизы, организованный совместно Министерством юстиции и Коллегией адвокатов Азербайджана. В мероприятии приняли участие руководители соответствующих структур Минюста и руководство и члены Коллегии адвокатов, представители институтов гражданского общества, ответственные за связь с прессой в судах судьи-спикеры, представители банковского сектора, предприниматели и представители СМИ.

Открывшая брифинг глава Управления по права человека и связям с общественностью Минюста Айнур Сабитова сказала, что в 2019 году под руководством президента Ильхама Алиева были осуществлены коренные реформы во всех сферах, в том числе и в судебно-правовой системе. В пункте 7.4 исторического Указа главы государства от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» было дано распоряжение проанализировать международный опыт внедрения альтернативного механизма деятельности судебной экспертизы, в том числе и деятельность частных организаций в этой сфере, а также подготовить соответствующие предложения. В связи с этим был изучен международный опыт деятельности судебной экспертизы , проанализированы нормативные акты, изучена практика нескольких передовых стран. С учетом международного опыта в целях доведения работы до уровня общепринятых международных стандартов был подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон «О деятельности государственной судебной экспертизы» и прочие смежные нормативно-правовые акты. Айнур Сабитова указала, что все эти новшества способствуют выполнению задачи по повышению эффективности правосудия и расширению доступа в суд. Было отмечено, что внесение бизменений в Закон «О деятельности государственной судебной экспертизы» направлено на ускорение процесса формирования справедливой системы правосудия, отвечающей самым современным требованиям и имеющей высокий авторитет в обществе.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров заявил, что такие встречи служат целям правового просвещения и пропаганды, доведению до сведения общественности информации о внедренных новшествах и доведению до граждан полной и правильной информации. Коллегия адвокатов считает, что принятые законодательные новшества имеют особое значение также с точки зрения повышения авторитета адвокатуры и ее усиления. Изменения, внесенные в пункт 15 Закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «О деятельности государственной экспертизы», прогрессивные изменения в процессуальном законодательстве служат целям оказания качественной правовой помощи гражданам. До сих пор адвокаты не имели права независимо обращаться за экспертизой в Центр судебной экспертизы. Согласно внесенным в закон изменениям, участники судебного процесса, адвокаты смогут заключать соглашения с Центром судебной экспертизы, а также с независимыми экспертами, которые будут действовать в будущем, поднимать перед ними соответствующие вопросы, и обращаться за получением экспертизы. Таким образом, адвокаты с 01 марта 2020 года получат широкие возможности по оказанию качественной правовой помощи обратившимся к ним гражданам и защите их прав. Адвокатский корпус, действующий в Азербайджане, благодарит президента Ильхама Алиева за реформы, осуществляемые по его инициативе, и внесенные в закон изменения. Цель – сформировать в стране современную, отвечающую мировым стандартам, заслуживающую полное общественное доверие систему правосудия. Изменения, внесенные в закон, станут причиной удовлетворения всех субъектов, участвующих в справедливой системе правосудия, адвокатов и граждан. Юридическая помощь, предоставляемая за счет государства, призвана решить проблемы в этой области. Впервые в истории адвокатуры средства, выделяемые из госбюджета на юридическую помощь, предоставляемой за счет государства, будут переведены на счета Коллегии адвокатов. Помимо этого, со следующей недели начинает деятельность Центр правовой помощи и образования при Коллегии адвокатов. Вопросы юридической помощи, предоставляемой за счет государства, будет решать эта структура. В связи с этим, были проведены подготовительные работы. Все это вызовет удовлетворенность граждан. Люди, не имеющие достаточных средств, смогут получить право на предоставление качественной правовой помощи.