Революция в сфере судебной экспертизы
Указами Президента внесены изменения в законодательство. Создается альтернативная государственной судебная экспертизы, а адвокаты и стороны процесса смогут самостоятельно назначать экспертизу.
20 декабря был проведен брифинг по публичному обсуждению пакета вновь принятых законодательных изменений в части деятельности судебной экспертизы, организованный совместно Министерством юстиции и Коллегией адвокатов Азербайджана.
В мероприятии приняли участие руководители соответствующих структур Минюста и руководство и члены Коллегии адвокатов, представители институтов гражданского общества, ответственные за связь с прессой в судах судьи-спикеры, представители банковского сектора, предприниматели и представители СМИ.
Открывшая брифинг глава Управления по права человека и связям с общественностью Минюста Айнур Сабитова сказала, что в 2019 году под руководством президента Ильхама Алиева были осуществлены коренные реформы во всех сферах, в том числе и в судебно-правовой системе. В пункте 7.4 исторического Указа главы государства от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» было дано распоряжение проанализировать международный опыт внедрения альтернативного механизма деятельности судебной экспертизы, в том числе и деятельность частных организаций в этой сфере, а также подготовить соответствующие предложения.
В связи с этим был изучен международный опыт деятельности судебной экспертизы , проанализированы нормативные акты, изучена практика нескольких передовых стран. С учетом международного опыта в целях доведения работы до уровня общепринятых международных стандартов был подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон «О деятельности государственной судебной экспертизы» и прочие смежные нормативно-правовые акты. Айнур Сабитова указала, что все эти новшества способствуют выполнению задачи по повышению эффективности правосудия и расширению доступа в суд. Было отмечено, что внесение бизменений в Закон «О деятельности государственной судебной экспертизы» направлено на ускорение процесса формирования справедливой системы правосудия, отвечающей самым современным требованиям и имеющей высокий авторитет в обществе.
Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров заявил, что такие встречи служат целям правового просвещения и пропаганды, доведению до сведения общественности информации о внедренных новшествах и доведению до граждан полной и правильной информации. Коллегия адвокатов считает, что принятые законодательные новшества имеют особое значение также с точки зрения повышения авторитета адвокатуры и ее усиления. Изменения, внесенные в пункт 15 Закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «О деятельности государственной экспертизы», прогрессивные изменения в процессуальном законодательстве служат целям оказания качественной правовой помощи гражданам. До сих пор адвокаты не имели права независимо обращаться за экспертизой в Центр судебной экспертизы. Согласно внесенным в закон изменениям, участники судебного процесса, адвокаты смогут заключать соглашения с Центром судебной экспертизы, а также с независимыми экспертами, которые будут действовать в будущем, поднимать перед ними соответствующие вопросы, и обращаться за получением экспертизы. Таким образом, адвокаты с 01 марта 2020 года получат широкие возможности по оказанию качественной правовой помощи обратившимся к ним гражданам и защите их прав. Адвокатский корпус, действующий в Азербайджане, благодарит президента Ильхама Алиева за реформы, осуществляемые по его инициативе, и внесенные в закон изменения. Цель – сформировать в стране современную, отвечающую мировым стандартам, заслуживающую полное общественное доверие систему правосудия. Изменения, внесенные в закон, станут причиной удовлетворения всех субъектов, участвующих в справедливой системе правосудия, адвокатов и граждан.
Юридическая помощь, предоставляемая за счет государства, призвана решить проблемы в этой области. Впервые в истории адвокатуры средства, выделяемые из госбюджета на юридическую помощь, предоставляемой за счет государства, будут переведены на счета Коллегии адвокатов.
Помимо этого, со следующей недели начинает деятельность Центр правовой помощи и образования при Коллегии адвокатов. Вопросы юридической помощи, предоставляемой за счет государства, будет решать эта структура. В связи с этим, были проведены подготовительные работы. Все это вызовет удовлетворенность граждан. Люди, не имеющие достаточных средств, смогут получить право на предоставление качественной правовой помощи.
Председатель Центра судебной экспертизы Минюста Фуад Джавадов отметил, что Указ главы государства от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» сделал важным принятие нормативных актов и внесение изменений в законодательство в сфере судебной экспертизы. 18 декабря были приняты изменения в сфере судебной экспертизы. Одним из поручений было уточнение сроков исполнения экспертизы по гражданским делам.
Говоря о внедренных новшествах в этой сфере, Фуад Джавадов отметил, что, внесение изменений в законы об экспертизе, особенно предоставление впервые в Азербайджане права на деятельность в сфере экспертизы частным структурам, является передовым, революционным шагом. Создание частных центров экспертизы связано с необходимостью устранения задержек с проведением экспертизы. В настоящее время в законе указаны конкретные сроки проведения экспертизы. А согласно внесенным изменениям, срок проведения экспертизы будет отсчитываться со дня предоставления дела на экспертизу, а задержку исполнения суды смогут оштрафовать экспертные учреждения.
Говоря о требованиях, предъявляемых к лицам, желающим действовать в качестве независимых частных судебных экспертов, начальник управления административных и военных нормативных актов Управления законодательства Минюста Эльчин Насибов заявил, что при подготовке изменений в закон, было изучено законодательство рядя стран и учтен международный опыт. Изменения в Закон «О деятельности государственной судебной экспертизы» охватывают требования, предъявляемые к судебным экспертам, вопросы прекращения деятельности судебных экспертов, аттестации судебных экспертов, государственный реестр методов расследования судебной экспертизы и основы проведения судебной экспертизы.
Принявшие участие в дебатах представители гражданского общества Алимамед Нуриев, Сахиб Мамедов и другие в своих выступлениях высоко оценили изменения с точки зрения улучшения качества и эффективности правосудия и обеспечения эффективного функционирования механизмов правосудия. Было подчеркнуто, что эти изменения помогут решить проблемы при назначении судебной экспертизы.
Затем участники мероприятия ответили на вопросы представителей СМИ.